«Вкусы зрителей могут измениться»: Джефф Бриджес — о провале «Трон: Арес»

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у знаменитого актёра Джеффа Бриджеса («Большой Лебовски»). Он рассказал о своём отношении к провалу фильма «Трон: Арес».

Артист отметил, что взгляды зрителей могут измениться спустя время. Он привёл в пример «Врата рая» 1980 года, где он сыграл — по словам Бриджесса, картина провалилась, но в будущем её стали считать шедевром.

Интересно, однако, как фильмы воспринимаются в первые выходные. В глазах зрителя любой фильм может вырасти. Помню, «Врата рая» считались провалом, однако сейчас эту картину воспринимают как шедевр. Даже мне часто не нравятся фильмы. А потом, через пару недель или месяцев, я пересматриваю их и думаю: «О чём я думал?». Как сказал бы Лебовски: «Это только твоё мнение, чувак».

«Трон: Арес» вышел в мировом прокате 9 октября. За три недели картина собрала только $ 123 млн, что при бюджете около $ 220 млн считается крайне низким результатом. Научно-фантастическую ленту неоднозначно приняли критики, но высоко оценили зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 53% свежести от обозревателей и 85% – от зрителей.