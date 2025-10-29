Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По Heroes of Newerth анонсирован турнир с призовым фондом $ 100 тыс.

По Heroes of Newerth анонсирован турнир с призовым фондом $ 100 тыс.
Аудио-версия:
Комментарии

MOBA Heroes of Newerth готовится к возвращению на профессиональную сцену. Студия Kongor Studios объявила о проведении Heroes of Newerth: Reborn Global Tournament с призовым фондом $ 100 тыс. Это будет первый официальный турнир по обновлённой версии игры — HoN Reborn.

Организаторы уточнили, что соревнование пройдёт в открытом формате, без приглашений: принять участие смогут все желающие. Дополнительная информация о регистрации и формате турнира будет опубликована в ближайшие недели.

Ранее студия подтвердила, что открытое бета-тестирование Heroes of Newerth: Reborn стартует 11 ноября 2025 года.

Heroes of Newerth: Reborn — это фанатский ремейк и модернизация оригинальной HoN, вышедшей в 2010 году. Над проектом работает команда энтузиастов, включающая ветеранов S2 Games и Frostburn Studios, а также активных членов сообщества.

Материалы по теме
Онлайн демо Heroes of Might and Magic: Olden Era превысил 20 тысяч человек
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android