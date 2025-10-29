По Heroes of Newerth анонсирован турнир с призовым фондом $ 100 тыс.

MOBA Heroes of Newerth готовится к возвращению на профессиональную сцену. Студия Kongor Studios объявила о проведении Heroes of Newerth: Reborn Global Tournament с призовым фондом $ 100 тыс. Это будет первый официальный турнир по обновлённой версии игры — HoN Reborn.

Организаторы уточнили, что соревнование пройдёт в открытом формате, без приглашений: принять участие смогут все желающие. Дополнительная информация о регистрации и формате турнира будет опубликована в ближайшие недели.

Ранее студия подтвердила, что открытое бета-тестирование Heroes of Newerth: Reborn стартует 11 ноября 2025 года.

Heroes of Newerth: Reborn — это фанатский ремейк и модернизация оригинальной HoN, вышедшей в 2010 году. Над проектом работает команда энтузиастов, включающая ветеранов S2 Games и Frostburn Studios, а также активных членов сообщества.