Карточный постер фильма «Иллюзия обмана 3» — премьера в России 13 ноября

Компания Lionsgate представила стильный постер фильма «Иллюзия обмана 3» с подзаголовком «Теперь этого не произойдёт». Лента официально выйдет в российских кинотеатрах 13 ноября.

Фото: Lionsgate

Картина продолжит историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

Главных героев вновь сыграли Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер — автор фильмов «Веном» и «Анчартед: На картах не значится».