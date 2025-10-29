Gentle Mates выбила BetBoom Team из PGL Masters Bucharest 2025 по CS 2

Gentle Mates оказалась сильнее BetBoom Team в решающем матче на выбывание группового этапа PGL Masters Bucharest 2025 по Counter-Strike 2. Противостояние завершилось со счётом 2:1 — 13:7 на Ancient, 11:13 на Mirage и 13:11 — на Nuke.

Команда Кирилла Boombl4 Михайлова потерпела третье поражение на турнире и покинула соревнование. Для Gentle Mates эта победа стала спасительной — теперь коллектив продолжит борьбу за выход в плей-офф в корзине со статистикой 2-2.

Сам Михайлов прокомментировал поражение в своём телеграм-канале:

Не воспользовались шансом. Подвели и вас, и себя. Спасибо за ваш саппорт.

PGL Masters Bucharest 2025 проходит с 26 октября по 1 ноября в Румынии. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.