Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Gentle Mates выбила BetBoom Team из PGL Masters Bucharest 2025 по CS 2

Gentle Mates выбила BetBoom Team из PGL Masters Bucharest 2025 по CS 2
Комментарии

Gentle Mates оказалась сильнее BetBoom Team в решающем матче на выбывание группового этапа PGL Masters Bucharest 2025 по Counter-Strike 2. Противостояние завершилось со счётом 2:1 — 13:7 на Ancient, 11:13 на Mirage и 13:11 — на Nuke.

Команда Кирилла Boombl4 Михайлова потерпела третье поражение на турнире и покинула соревнование. Для Gentle Mates эта победа стала спасительной — теперь коллектив продолжит борьбу за выход в плей-офф в корзине со статистикой 2-2.

Сам Михайлов прокомментировал поражение в своём телеграм-канале:

Не воспользовались шансом. Подвели и вас, и себя. Спасибо за ваш саппорт.

PGL Masters Bucharest 2025 проходит с 26 октября по 1 ноября в Румынии. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.

Материалы по теме
«Бог взял деньгами»: Райз — об обвале рынка CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android