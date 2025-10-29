В Battlefield 6 радио с Limp Bizkit и Prodigy оказалось платным — игроки возмущены

Компания EA добавила в шутер Battlefield 6 радио с лицензированной музыкой. Оказалось, что оно доступно только для обладателей боевого пропуска для первого сезона игры.

Многим пользователям не понравилось, что слушать такие популярные группы как Limp Bizkit, Prodigy и Pantera, можно только за оплату в $ 25. Вдобавок некоторые не оценили, что само радио находится в машинах, в которых игроки проводят мало времени.

Я всё думал, где эти треки. Это же полный отстой. Помню, как я слушал крутой саундтрек в Battlefield: Hardline, а теперь за музыку нужно платить? В промежутке между этим и выходом первого сезона EA умудрилась быстро испортить репутацию.

Кто вообще проводит столько времени в машине? Только перемещаешься из пункта «А» в пункт «Б». Послушать толком не успеешь.

Платный доступ к музыке, которую можно слушать максимум 30 секунд за раз, кажется отвратительным решением. Подобная тактика EA заставляет меня усомниться в целесообразности покупки.

Первый сезон в Battlefield 6 стартовал 28 октября. В шутере появились шесть новых стволов, карта Blackwell Fields, два временных режима и одна изменённая локация. Новый контент в игру также добавят 18 ноября и 9 декабря.