OG распустила состав по Dota 2

Организация OG объявила о роспуске состава по Dota 2. За прошедший сезон команда не достигла нужных результатов, в том числе проиграв на закрытых квалификациях к The International 2025.

После трудного начала сезона мы приняли непростое решение расстаться с нашим текущим активным составом по Dota 2. Однако для нас это не конец пути в Dota 2 — следите за новостями.

Бывший состав OG по Dota 2:

Инджи Shad Люб;

Даниэль Stormstormer Шоетзау;

Игорь Stojkov Стойков;

Михайло MikSa Йованович;

Йохан n0tail Сундштайн.

Ранее OG отказалась от латиноамериканского ростера OG LATAM по Dota 2 по итогам тестового периода. Представители клуба уточнили, что не планируют в ближайшее время поиск нового коллектива в регионе, однако продолжат работать в Южной Америке в расчёте на будущее.

Напомним, OG является двукратным победителем The International — в 2018 и 2019 годах. После 2022 года организация ни разу не участвовала в крупном турнире от Valve.