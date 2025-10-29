OG распустила состав по Dota 2

Организация OG объявила о роспуске состава по Dota 2. За прошедший сезон команда не достигла нужных результатов, в том числе проиграв на закрытых квалификациях к The International 2025.
После трудного начала сезона мы приняли непростое решение расстаться с нашим текущим активным составом по Dota 2. Однако для нас это не конец пути в Dota 2 — следите за новостями.
Бывший состав OG по Dota 2:
- Инджи Shad Люб;
- Даниэль Stormstormer Шоетзау;
- Игорь Stojkov Стойков;
- Михайло MikSa Йованович;
- Йохан n0tail Сундштайн.
Ранее OG отказалась от латиноамериканского ростера OG LATAM по Dota 2 по итогам тестового периода. Представители клуба уточнили, что не планируют в ближайшее время поиск нового коллектива в регионе, однако продолжат работать в Южной Америке в расчёте на будущее.
Напомним, OG является двукратным победителем The International — в 2018 и 2019 годах. После 2022 года организация ни разу не участвовала в крупном турнире от Valve.