Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BetBoom анонсировала турнир по Valorant — BetBoom League: Fall 2025

BetBoom анонсировала турнир по Valorant — BetBoom League: Fall 2025
Комментарии

Компания BetBoom анонсировала новый турнир по ValorantBetBoom League: Fall 2025, который пройдёт с 6 по 9 ноября.

В соревновании примут участие шесть команд, составленных из профессиональных игроков, стримеров и медийных личностей. Организаторы обещают раскрыть составы и расписание матчей ближе к старту чемпионата.

Общий призовой фонд турнира составит 1 200 000 рублей, из которых 200 000 рублей будут вручены лучшему игроку (MVP).

BetBoom продолжает активно развивать киберспортивное направление, регулярно организуя шоу-ивенты и турниры в разных дисциплинах. Турнир по Valorant станет осенним продолжением серии ивентов под брендом BetBoom League.

Материалы по теме
Riot Games представила новую систему Path to Champions для сезона 2026 по Valorant
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android