Выживач Prologue: Go Wayback от автора PUBG выйдет уже 20 ноября

Стала известна дата выхода игры Prologue: Go Wayback — проекта, созданного студией PlayerUnknown Productions, которой владеет разработчик знаменитого PUBG Брендан Грин. Выживач выйдет в раннем доступе в Steam 20 ноября.

Фото: PlayerUnknown Productions

Игра представляет собой роуглайк-экшен с открытым миром. Игроку придётся выживать в дикой природе, прокладывать себе путь в лесополосе и бороться со стихиями. Особенность проекта заключается в том, что мир игры генерируется при каждом запуске с помощью ИИ.

Фото: PlayerUnknown Productions

Go Wayback станет прологом к массштабной игре Project Artemis. Разработчики надеются, что она сможет вовлечь в себя миллионы игроков. Сам Грин назвал проект «реалистичным Minecraft».