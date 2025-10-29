Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Выживач Prologue: Go Wayback от автора PUBG выйдет уже 20 ноября

Выживач Prologue: Go Wayback от автора PUBG выйдет уже 20 ноября
Комментарии

Стала известна дата выхода игры Prologue: Go Wayback — проекта, созданного студией PlayerUnknown Productions, которой владеет разработчик знаменитого PUBG Брендан Грин. Выживач выйдет в раннем доступе в Steam 20 ноября.

Фото: PlayerUnknown Productions

Игра представляет собой роуглайк-экшен с открытым миром. Игроку придётся выживать в дикой природе, прокладывать себе путь в лесополосе и бороться со стихиями. Особенность проекта заключается в том, что мир игры генерируется при каждом запуске с помощью ИИ.

Фото: PlayerUnknown Productions

Go Wayback станет прологом к массштабной игре Project Artemis. Разработчики надеются, что она сможет вовлечь в себя миллионы игроков. Сам Грин назвал проект «реалистичным Minecraft».

О другой популярной видеоигре:
«Пацаны» плюс «Неуязвимый»: авторы The Wolf Among Us удивили своей новой игрой — Dispatch
«Пацаны» плюс «Неуязвимый»: авторы The Wolf Among Us удивили своей новой игрой — Dispatch
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android