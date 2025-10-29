В ноябре в PS Plus раздадут Stray, EA Sports WRC 24 и Totally Accurate Battle Simulator
Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в ноябре 2025 года. Все игры можно будет забрать с 4 ноября.
В этот раз сервис пополнится тремя проектами: приключенческой игрой про котов Stray, гонкой EA Sports WRC 24 и абсурдным симулятором битв Totally Accurate Battle Simulator.
Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в ноябре 2025 года
- Stray — приключенческая киберпанк-игра про кота, который пытается выжить в опасном городе.
- EA Sports WRC 24 — знаменитый симулятор гонок по ралли, с различными режимами карьеры.
- Totally Accurate Battle Simulator — юмористический симулятор баталий с хаотичной физикой.
