Бесплатные игры PS Plus Essential на ноябрь 2025 года — Stray, EA Sports WRC 24 и Totally Accurate Battle Simulator

В ноябре в PS Plus раздадут Stray, EA Sports WRC 24 и Totally Accurate Battle Simulator
Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в ноябре 2025 года. Все игры можно будет забрать с 4 ноября.

В этот раз сервис пополнится тремя проектами: приключенческой игрой про котов Stray, гонкой EA Sports WRC 24 и абсурдным симулятором битв Totally Accurate Battle Simulator.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в ноябре 2025 года

  • Stray — приключенческая киберпанк-игра про кота, который пытается выжить в опасном городе.
  • EA Sports WRC 24 — знаменитый симулятор гонок по ралли, с различными режимами карьеры.
  • Totally Accurate Battle Simulator — юмористический симулятор баталий с хаотичной физикой.

Фото: Sony

