«Зрителей ждёт насыщенное путешествие»: Колин Фаррелл — о «Бэтмене 2»

«Зрителей ждёт насыщенное путешествие»: Колин Фаррелл — о «Бэтмене 2»
На шоу Happy Sad Confused гостем стал знаменитый актёр Колин Фаррелл («Пингвин»). Он рассказал о предстоящем «Бэтмене 2» режиссёра Мэтта Ривза.

По словам артиста, исполнителю главной роли Роберту Паттинсону предстоит замечательное путешествие в образе супергероя. Фаррелл заявил, что фильм получится умным, подробным и насыщенным.

«Бэтмен 2» просто потрясающий, и Роберту Паттинсону предстоит замечательное путешествие, которое он проведёт сам и через которое проведёт зрителей. Фильм насыщенный, очень умный и очень подробный. Он просто необыкновенный. Я думаю, Мэтт Ривз создаст необыкновенный фильм.

Ранее Фаррелл заявлял, что его персонаж Пингвин появится в фильме не надолго. Сам «Бэтмен 2» выйдет в мировом прокате 1 октября 2027 года. События сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Съёмки картины начнутся весной 2026 года.

О злодее в «Бэтмене 2»:
Мэтт Ривз удивит главным злодеем «Бэтмена 2» — прежде он никогда не появлялся в кино
