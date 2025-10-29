Скидки
Для Dispatch от авторов The Wolf Among Us вышли два новых эпизода

Для Dispatch от авторов The Wolf Among Us вышли два новых эпизода
29 октября состоялся релиз ещё двух эпизодов Dispatch — комедийной игры от студии AdHoc. Четыре эпизода уже доступны в Steam и PlayStation 5.

Приключенческая игра повествует о супергерое Меха-мене. Его костюм сломался во время сражения с врагом, теперь ему предстоит работать диспетчером в бюро сверхлюдей. Он начинает руководить бывшими злодеями, которые должны реабилитироваться в супергероев. Игрокам предстоит отправлять своих подопечных на места преступлений, выбирая варианты в многочисленных диалогах. Принятые решения повлияют на отношения с командой.

Главную роль в игре озвучил звезда культового сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол. Разработчиками выступили одни из создателей знаменитых The Wolf Among Us и Tales from the Borderlands. Релиз игры состоялся 22 октября, а финальные эпизоды выйдут 12 ноября.

О супергеройской новинке:
«Пацаны» плюс «Неуязвимый»: авторы The Wolf Among Us удивили своей новой игрой — Dispatch
«Пацаны» плюс «Неуязвимый»: авторы The Wolf Among Us удивили своей новой игрой — Dispatch
