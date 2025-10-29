Большой трейлер пятого сезона «Очень странных дел» выйдет 30 октября

Компания Netflix анонсировала новый большой трейлер пятого сезона сериала «Очень странные дела». Ролик появится в Сети 30 октября.

Сам пятый сезон выйдет на стриминговом сервисе в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января. Продолжение станет финалом для всего сериала, а заключительный эпизод будет идти более двух часов.

Сериал продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.