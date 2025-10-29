«Наш Геральт так говорит»: автор «Ведьмака» — о грубой фразе из трейлера четвёртого сезона

Издание Radio Times взяло интервью у шоураннера сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрик. Она рассказала о грубой фразе, которую Геральт произносит в трейлере четвёртого сезона.

Речь идёт о моменте, когда персонаж Лиама Хемсворта говорит: «Давайте, чёрт возьми, двигаться». Многие фанаты оказались недовольны фразой и посчитали, что главный герой так бы никогда не сказал. На форуме Reddit пост с возмущением от реплики набрал свыше 11 тыс. лайков. Шоураннер сериала защитила фразу, сказав, что она подходит для контекста происходящего в четвёртом сезоне.

Никогда не знаешь, что вызовет споры. Я думаю, что эта фраза подходит к контексту битвы, которая происходит в четвёртом сезоне. Она абсолютно логична. Это убийственная фраза, и, мне кажется, это одна из тех фраз, о которых можно подумать: «Мой Геральт сказал бы совсем другое». Что ж, это так. Это то, что сказал бы наш Геральт. И в момент битвы такая фраза идеально подходит, поэтому я с нетерпением жду, когда зрители возьмут эти моменты из трейлера и увидят их в контексте реальных сцен.

Четвёртый сезон «Ведьмака» выйдет на Netflix 30 октября. В продолжении роль Геральта из Ривии воплотил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла после того, как тот ушёл из проекта. Сейчас Netflix также работает над пятым, финальным сезоном шоу — его съёмки завершились ещё в сентябре. Проект выйдет уже в 2026 году, точную дату объявят позже.