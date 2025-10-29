Скидки
Team Yandex вышла в финал верхней сетки Fissure Playground 2 по Dota 2

Team Yandex вышла в финал верхней сетки Fissure Playground 2 по Dota 2
Team Yandex одержала победу над MOUZ в полуфинале верхней сетки FISSURE Playground 2 по Dota 2. Серия завершилась со счётом 2-1 в пользу коллектива Алимжана watson Исламбекова.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . 1/2 финала (верхняя сетка)
29 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Team Yandex
Окончен
2 : 1
MOUZ

Первая карта длилась 35 минут и осталась за MOUZ — 23:12. Однако Team Yandex уверенно ответила на второй, разгромив соперников со счётом 25:7 за 29 минут. Решающий матч продлился более 60 минут: команда watson постепенно захватывала инициативу и завершила игру с перевесом в 28 тысяч золота.

Благодаря победе Team Yandex обеспечила себе место в финале верхней сетки, где встретится с победителем пары Team Spirit/BetBoom Team. Матч уже идёт, и первую карту забрала команда Виталия Save Мельника.

В свою очередь, MOUZ продолжит выступление в нижней сетке, где сыграет с победителем матча HEROIC/Team Liquid.

FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
OG распустила состав по Dota 2
