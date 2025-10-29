Вышел трейлер NBA The Run — симулятора уличного баскетбола

Студия Play by Play выпустила трейлер игры NBA The Run. Симулятор уличного баскетбола выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

Видео доступно на YouTube-канале Play by Play Studios. Права на видео принадлежат Play by Play Studios.

Разработчики описывают проект как динамичную онлайн-игру, в которой предстоит играть в командах по три человека. Пользователи смогут выводить на площадки для уличного баскетбола знаменитых звёзд NBA, чтобы побеждать в соревнованиях. The Run позволит также играть не только в командах, но и в одиночку.

В игре будет представлено множество локаций со всего мира: от Лос-Анджелеса до Филиппин. Разработчики также отметили, что использовали технологию true rollback netcode — благодаря ей нажатие клавиш на геймпаде будет мгновенно синхронизироваться с действиями персонажа.

NBA The Run уже можно добавить в список желаемого в Steam. Проект не поддерживает официальный перевод на русский язык.