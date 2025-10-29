Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Watson: обидели MOUZ, ещё и на эмоциях GG первый заколил, неидеальная игра была

Керри Team Yandex Алимжан watson Исламбеков в своём телеграм-канале высказался о победе над MOUZ на Fissure Playground 2 по Dota 2:

Обидели MOUZ. И рад, и не прям рад, потому что мог сыграть намного лучше третью игру. Я ещё и на эмоциях GG первый заколил. Даже не заметил, что они не написали, но мы просто трон били. Немножко перенервничал на третьей. Неидеальная игра была, однако мы победили.

Во время третьей карты watson написал в чат GG. По правилам турнира первый, кто пишет GG, проигрывает.

Благодаря победе Team Yandex обеспечила себе место в финале верхней сетки, где встретится с победителем пары Team Spirit/BetBoom Team. Матч уже идёт, и первую карту забрала команда Виталия Save Мельника.

FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.