«В академке было больше вайба». B1st — о переходе в основной состав Virtus.pro по CS 2

Новичок Virtus.pro по Counter-Strike 2 Владимир b1st Красиков сравнил атмосферу в основном составе клуба с академическим ростером. В интервью, опубликованном на станице организации в соцсетях, игрок отметил, что в VP.Prodigy царила более свободная и «тусовочная» атмосфера, тогда как в основном составе всё строится вокруг дисциплины и рабочих процессов.

Мне в академке больше нравилось в плане вайба в команде. Мы могли подшучивать друг над другом, у нас были такие братские отношения. Тут всё по-другому — фулл рабочий процесс, концентрация на игре. Ребята взрослые, у кого-то — семья, дети, и ты не можешь позволить себе такого общения, как с ровесниками. Но вайб всё равно хороший. Мы много тренируемся, всё чётко и по делу.

B1st присоединился к Virtus.pro 20 октября, заменив Кайсара ICY Файзнурова, переведённого в запас. Ранее Красиков выступал за VP.Prodigy.

Ближайший турнир для обновлённого состава — IEM Chengdu 2025, который пройдет с 3 по 9 ноября в Китае. За призовой фонд в размере $ 300 тыс. сразятся 16 команд.