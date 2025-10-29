Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

BetBoom Team одолела Team Spirit на Fissure Playground 2 по Dota 2

BetBoom Team одержала победу над Team Spirit в полуфинале верхней сетки турнира FISSURE Playground 2 по Dota 2. Противостояние завершилось со счётом 2:1.

Первая карта продолжалась 39 минут и осталась за коллективом Виталия «Save-» Мельника — 17:10. Team Spirit быстро ответила, уверенно выиграв вторую карту за 20 минут со счётом 20:2. На решающей третьей карте BetBoom Team вновь выглядела сильнее, завершив встречу победой 22:8 на 40-й минуте.

Благодаря этому успеху BetBoom Team вышла в финал верхней сетки, где 1 ноября в 17:30 мск встретится с Team Yandex, ранее одолевшей MOUZ. Team Spirit продолжит выступление в нижней сетке и сразится с победителем пары Team Falcons/Tundra Esports.

FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.