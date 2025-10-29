Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BetBoom Team одолела Team Spirit на Fissure Playground 2 по Dota 2

BetBoom Team одолела Team Spirit на Fissure Playground 2 по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

BetBoom Team одержала победу над Team Spirit в полуфинале верхней сетки турнира FISSURE Playground 2 по Dota 2. Противостояние завершилось со счётом 2:1.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . 1/2 финала (верхняя сетка)
29 октября 2025, среда. 19:25 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 2
BetBoom Team

Первая карта продолжалась 39 минут и осталась за коллективом Виталия «Save-» Мельника — 17:10. Team Spirit быстро ответила, уверенно выиграв вторую карту за 20 минут со счётом 20:2. На решающей третьей карте BetBoom Team вновь выглядела сильнее, завершив встречу победой 22:8 на 40-й минуте.

Благодаря этому успеху BetBoom Team вышла в финал верхней сетки, где 1 ноября в 17:30 мск встретится с Team Yandex, ранее одолевшей MOUZ. Team Spirit продолжит выступление в нижней сетке и сразится с победителем пары Team Falcons/Tundra Esports.

FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
Team Yandex вышла в финал верхней сетки Fissure Playground 2 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android