Расписание игр пятого дня группового этапа PGL Masters Bucharest 2025 по CS 2

Сегодня, 30 октября, завершится групповой этап PGL Masters Bucharest 2025 по Counter-Strike 2.

Коллективы разыгрывают последние путёвки в основной этап чемпионата. В рамках пятого игрового дня все коллективы проведут матчи в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание игр PGL Masters Bucharest 2025 на четверг, 30 октября:

11:00. GamerLegion (Европа) — Gentle Mates (Европа);

14:00. Legacy (Южная Америка) — FlyQuest (Австралия);

17:00. Aurora Gaming (Европа) — Astralis (Европа).

В основной этап PGL Masters Bucharest 2025 прошли такие команды, как paiN Gaming, HEROIC, B8 Esports, Team Liquid и SAW.

PGL Masters Bucharest 2025 проходит с 26 октября по 1 ноября в Румынии. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.