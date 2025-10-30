Скидки
Расписание игр пятого дня группового этапа PGL Masters Bucharest 2025 по CS 2

Сегодня, 30 октября, завершится групповой этап PGL Masters Bucharest 2025 по Counter-Strike 2.

Коллективы разыгрывают последние путёвки в основной этап чемпионата. В рамках пятого игрового дня все коллективы проведут матчи в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание игр PGL Masters Bucharest 2025 на четверг, 30 октября:

  • 11:00. GamerLegion (Европа) — Gentle Mates (Европа);
  • 14:00. Legacy (Южная Америка) — FlyQuest (Австралия);
  • 17:00. Aurora Gaming (Европа) — Astralis (Европа).

В основной этап PGL Masters Bucharest 2025 прошли такие команды, как paiN Gaming, HEROIC, B8 Esports, Team Liquid и SAW.

PGL Masters Bucharest 2025 проходит с 26 октября по 1 ноября в Румынии. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.

