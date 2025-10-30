Расписание игр плей-офф чемпионата мира по League of Legends — 2025

Сегодня, 30 октября, в Китае продолжится плей-офф чемпионата мира по League of Legends. Команды сыграют матчи в best-of-5 противостояниях в сетке single-elimination (до одного поражения).

Напомним, Riot Games внедрила в чемпионат формат Fearless Draft. В сериях best-of-3 и best-of-5 командам запрещено повторно брать чемпионов, использованных ранее.

Расписание матчей Worlds 2025 на четверг, 30 октября:

10:00. G2 Esports (Европа) — Top Esports (Китай).

Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.