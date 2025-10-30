Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале про заключённого и агента ФБР

Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале про заключённого и агента ФБР
Комментарии

По данным Deadline, актёр Адам Драйвер, известный по роли Кайло Рена в трилогии сиквелов «Звёздных войн», сыграет главную роль в сериале «Кролик, кролик». Над шоу активно работают.

Действие сериала происходит на стоянке для грузовиков в южном Иллинойсе. Когда сбежавшего заключённого загоняют в угол, он берёт заложников, чтобы выторговать себе свободу. Но противостояние вскоре перерастает в эмоциональную игру с опытным переговорщиком ФБР, обученным «тактической эмпатии».

Съёмки ленты начнутся в 2026 году, точной даты выхода у неё нет. Сценарий пишет Питер Крейг, автор сценария «Топ Ган: Мэверик», а режиссёром выступает Филип Барантини («Переходный возраст»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android