Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале про заключённого и агента ФБР
Поделиться
По данным Deadline, актёр Адам Драйвер, известный по роли Кайло Рена в трилогии сиквелов «Звёздных войн», сыграет главную роль в сериале «Кролик, кролик». Над шоу активно работают.
Действие сериала происходит на стоянке для грузовиков в южном Иллинойсе. Когда сбежавшего заключённого загоняют в угол, он берёт заложников, чтобы выторговать себе свободу. Но противостояние вскоре перерастает в эмоциональную игру с опытным переговорщиком ФБР, обученным «тактической эмпатии».
Съёмки ленты начнутся в 2026 году, точной даты выхода у неё нет. Сценарий пишет Питер Крейг, автор сценария «Топ Ган: Мэверик», а режиссёром выступает Филип Барантини («Переходный возраст»).
Комментарии
- 30 октября 2025
-
06:41
- 29 октября 2025
-
22:35
-
21:03
-
20:58
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:19
-
20:04
-
19:43
-
18:53
-
18:33
-
18:07
-
17:44
-
17:21
-
17:11
-
17:07
-
16:46
-
16:25
-
16:09
-
15:53
-
15:30
-
14:52
-
14:28
-
14:08
-
13:55
-
13:51
-
13:20
-
13:02
-
12:53
-
12:40
-
12:27
-
12:17
-
12:05
-
12:00