Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Capcom открыла предзаказы Resident Evil Requiem — игра стоит от $ 70

Capcom открыла предзаказы Resident Evil Requiem — игра стоит от $ 70
Аудио-версия:
Комментарии

Capcom запустила предварительные заказы Resident Evil Requiem — новой большой части франшизы. Всего будет два издания на выбор: стандартное и расширенное.

Цены следующие:

• Steam — 25,4 тыс. и 29,1 тыс. тенге;
• PS5 — 3,4 тыс. лир и 3,8 тыс. лир;
• Xbox — $ 70 и $ 80.

Фото: Capcom

В состав расширенного издания входят:

• пять костюмов, включая Леди Димитреску;
• четыре скина на оружие;
• два фильтра;
• два брелока на оружие;
• набор музыки — классика Resident Evil;
• файл с письмами из 1998 года.

События будущего проекта развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей монстров и должна выбраться на свободу.

Релиз игры состоится 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series и ПК.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android