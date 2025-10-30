Capcom открыла предзаказы Resident Evil Requiem — игра стоит от $ 70

Capcom запустила предварительные заказы Resident Evil Requiem — новой большой части франшизы. Всего будет два издания на выбор: стандартное и расширенное.
Цены следующие:
• Steam — 25,4 тыс. и 29,1 тыс. тенге;
• PS5 — 3,4 тыс. лир и 3,8 тыс. лир;
• Xbox — $ 70 и $ 80.
Фото: Capcom
В состав расширенного издания входят:
• пять костюмов, включая Леди Димитреску;
• четыре скина на оружие;
• два фильтра;
• два брелока на оружие;
• набор музыки — классика Resident Evil;
• файл с письмами из 1998 года.
События будущего проекта развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей монстров и должна выбраться на свободу.
Релиз игры состоится 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series и ПК.