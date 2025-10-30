Capcom открыла предзаказы Resident Evil Requiem — игра стоит от $ 70

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Capcom запустила предварительные заказы Resident Evil Requiem — новой большой части франшизы. Всего будет два издания на выбор: стандартное и расширенное.

Цены следующие:

• Steam — 25,4 тыс. и 29,1 тыс. тенге;

• PS5 — 3,4 тыс. лир и 3,8 тыс. лир;

• Xbox — $ 70 и $ 80.

Фото: Capcom

В состав расширенного издания входят:

• пять костюмов, включая Леди Димитреску;

• четыре скина на оружие;

• два фильтра;

• два брелока на оружие;

• набор музыки — классика Resident Evil;

• файл с письмами из 1998 года.

События будущего проекта развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей монстров и должна выбраться на свободу.

Релиз игры состоится 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series и ПК.