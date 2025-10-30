Даг Лайман выкупил права на продолжение оригинального «Дома у дороги»

Издание Deadline сообщило, что режиссёр и продюсер Даг Лайман выкупил права на выпуск продолжения оригинального фильма «Дом у дороги». Речь не про ремейк или перезапуск, а именно про полноценную вторую часть ленты 1989 года.

Продолжение получило название Road House: Dylan. О чём расскажет сиквел, неизвестно, но оригинал посвящён крутому парню, который приезжает в коррумпированный город и наводит там порядок.

Тем временем Amazon MGM продолжает работать над продолжением ремейка 2024 года, то есть над «Домом у дороги 2» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Вместо Лаймана сиквел снимет Илья Найшуллер.