Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Даг Лайман выкупил права на продолжение оригинального «Дома у дороги»

Даг Лайман выкупил права на продолжение оригинального «Дома у дороги»
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что режиссёр и продюсер Даг Лайман выкупил права на выпуск продолжения оригинального фильма «Дом у дороги». Речь не про ремейк или перезапуск, а именно про полноценную вторую часть ленты 1989 года.

Продолжение получило название Road House: Dylan. О чём расскажет сиквел, неизвестно, но оригинал посвящён крутому парню, который приезжает в коррумпированный город и наводит там порядок.

Тем временем Amazon MGM продолжает работать над продолжением ремейка 2024 года, то есть над «Домом у дороги 2» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Вместо Лаймана сиквел снимет Илья Найшуллер.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android