Звезда «Пилы» был бы счастлив вернуться к франшизе

Актёр Кэри Элвес, который сыграл доктора Гордона, в недавнем интервью рассказал, что очень сильно хочет вернуться во франшизу и вновь сыграть своего героя.

Элвес подчеркнул, что уважает Джеймса Вана и готов сняться в новой «Пиле» только в случае, если Ван будет руководить съёмками картины.

Я люблю Джеймса. Если они хотят вернуть доктора Гордона, это решение выше моей компетенции.

На данный момент работа над новым фильмом франшизы ещё не началась. Ван снял первый фильм «Пила» в 2004 году и написал сценарий в соавторстве с Ли Уоннеллом. Ван оставался исполнительным продюсером остальных фильмов всей серии.