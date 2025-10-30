Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Пилы» был бы счастлив вернуться к франшизе

Звезда «Пилы» был бы счастлив вернуться к франшизе
Комментарии

Актёр Кэри Элвес, который сыграл доктора Гордона, в недавнем интервью рассказал, что очень сильно хочет вернуться во франшизу и вновь сыграть своего героя.

Элвес подчеркнул, что уважает Джеймса Вана и готов сняться в новой «Пиле» только в случае, если Ван будет руководить съёмками картины.

Я люблю Джеймса. Если они хотят вернуть доктора Гордона, это решение выше моей компетенции.

На данный момент работа над новым фильмом франшизы ещё не началась. Ван снял первый фильм «Пила» в 2004 году и написал сценарий в соавторстве с Ли Уоннеллом. Ван оставался исполнительным продюсером остальных фильмов всей серии.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android