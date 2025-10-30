Звезда «Пилы» был бы счастлив вернуться к франшизе
Актёр Кэри Элвес, который сыграл доктора Гордона, в недавнем интервью рассказал, что очень сильно хочет вернуться во франшизу и вновь сыграть своего героя.
Элвес подчеркнул, что уважает Джеймса Вана и готов сняться в новой «Пиле» только в случае, если Ван будет руководить съёмками картины.
Я люблю Джеймса. Если они хотят вернуть доктора Гордона, это решение выше моей компетенции.
На данный момент работа над новым фильмом франшизы ещё не началась. Ван снял первый фильм «Пила» в 2004 году и написал сценарий в соавторстве с Ли Уоннеллом. Ван оставался исполнительным продюсером остальных фильмов всей серии.
