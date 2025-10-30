Скидки
Перед смертью от актёра Романа Попова отвернулись все звёздные друзья

Перед смертью от актёра Романа Попова отвернулись все звёздные друзья
Актёр Роман Попов ушёл из жизни в 40 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Собеседники издания MK.RU рассказали, что перед смертью от артиста отвернулись все звёздные друзья.

Романа часто навещали лишь ребята из фестиваля имени Василия Ланового «Алые паруса», причём они делали это еженедельно. По словам людей из окружения Попова, в эти моменты актёр был счастлив, потому что он очень хотел общаться и любил это делать. Из-за рака мозга Роман потерял возможность видеть, но слышать и говорить он мог без препятствий.

Ромку перед смертью действительно почти все друзья бросили. Как он заболел тяжело, никто к нему не приезжал и не звонил. Все про Ромку забыли. Как же он радовался, когда к нему приезжали гости. Он прямо расцветал с ними! Всегда шутил, юморил. Ребята во время своих приездов поднимали его, подводили к открытому окну, чтобы он воздухом свежим подышал.

Онкологическое заболевание у Романа диагностировали семь лет назад. Медикам удалось добиться ремиссии, но болезнь вернулась вновь.

