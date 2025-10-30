«Историю игрушек 5» полностью посвятят Джесси

Тим Аллен, подаривший голос Баззу Лайтеру, рассказал, что пятая часть «Истории игрушек» расскажет историю ковбойши Джесси. Мультфильм полностью посвятят героине.

Они многое меняют. Всё крутится вокруг Джесси, и это очень круто. Она в беде, и ей нужна помощь. Мы все пропали, поэтому ей приходится всех собирать.

Режиссёром и сценаристом мультфильма выступил Эндрю Стэнтон. В озвучивании персонажей также примут участие Том Хэнкс, Джоан Кьюсак, Эрни Хадсон, Конан О’Брайен и Анна Фэрис. После того как Вуди оставил Бонни, чтобы помочь брошенным игрушкам найти хозяев, Джесси возглавила команду игрушек в комнате Бонни, а Базз Лайтер выступает в качестве её второго командира.

Премьера «Истории игрушек 5» запланирована на 19 июня 2026 года.