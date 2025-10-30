Скидки
«Это было ужасно»: Колин Фаррелл — о съёмках сцены «Особого мнения» и злом Томе Крузе

«Это было ужасно»: Колин Фаррелл — о съёмках сцены «Особого мнения» и злом Томе Крузе
Колин Фаррелл недавно рассказал забавную историю, связанную со съёмками фильма «Особое мнение» Стивена Спилберга. Во время работы над сценой Том Круз был сильно недоволен своим коллегой, поскольку дубль пришлось перезаписывать 46 раз.

По словам Фаррелла, за день до работы у него был день рождения, поэтому на следующее утро он чувствовал себя ужасно, однако сняться в сцене всё равно пришлось.

У меня был один из худших дней, которые я когда-либо проводил на съёмочной площадке. 31 мая был мой день рождения, и мы снимались на следующий день. Я помню, как лёг в постель, и, как только я выключил свет, зазвонил телефон. Это был водитель, который сказал: «Сейчас 10 минут седьмого». И я подумал: «Вот чёрт».

По итогу сцену всё же сняли, но из-за состояния Фаррелла это было тяжело сделать даже после пары десятков попыток.

