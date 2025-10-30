Скидки
Четвёртый сезон «Ведьмака» вышел — вместо Генри Кавилла в нём сыграл Лиам Хемсворт

Четвёртый сезон «Ведьмака» вышел — вместо Генри Кавилла в нём сыграл Лиам Хемсворт
На Netflix состоялась премьера четвёртого сезона «Ведьмака». Все восемь эпизодов уже можно посмотреть на онлайн-площадке с субтитрами на русском языке, но в России она официально не работает.

В продолжении роль Геральта из Ривии воплотил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла. Четвёртый сезон вновь будет основан на одноимённом цикле Анджея Сапковского — к своим ролям вернутся Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Джои Бэти (Лютик).

Сейчас Netflix также работает над пятым, финальным сезоном шоу — его съёмки завершились ещё в сентябре. Проект выйдет уже в 2026 году, точную дату объявят позже.

