Второй сезон сериала «Пингвины моей мамы» выйдет 14 ноября — трейлер

Онлайн-кинотеатр Kion представил полноценный трейлер второго сезона сериала «Пингвины моей мамы». Драматическое шоу вернётся уже 14 ноября, спустя четыре года после запуска проекта в 2021 году. В продолжение войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-канале Kion. Права на видео принадлежат Kion.

Во втором сезоне родители главного героя Гоши переезжают в новый дом и заводят шестого ребёнка. Тем временем Соню приглашают на фестиваль детской анимации, который проходит в Турции, куда она едет вместе с братьями. Гоша присоединяется к поездке, хотя у него свои заботы: отношения с девушкой, стендап и попытки заработать на съём отдельной квартиры.

К своим ролям в шоу вернулись Макар Хлебников, Алексей Агранович, Александра Урсуляк, Платон Саввин, Ирина Бакина и другие актёры. Режиссёром продолжения выступила Надежда Степанова («Я умею вязать»).