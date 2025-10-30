Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Пингвины моей мамы, 2-й сезон: точная дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер, сколько серий

Второй сезон сериала «Пингвины моей мамы» выйдет 14 ноября — трейлер
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Kion представил полноценный трейлер второго сезона сериала «Пингвины моей мамы». Драматическое шоу вернётся уже 14 ноября, спустя четыре года после запуска проекта в 2021 году. В продолжение войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-канале Kion. Права на видео принадлежат Kion.

Во втором сезоне родители главного героя Гоши переезжают в новый дом и заводят шестого ребёнка. Тем временем Соню приглашают на фестиваль детской анимации, который проходит в Турции, куда она едет вместе с братьями. Гоша присоединяется к поездке, хотя у него свои заботы: отношения с девушкой, стендап и попытки заработать на съём отдельной квартиры.

К своим ролям в шоу вернулись Макар Хлебников, Алексей Агранович, Александра Урсуляк, Платон Саввин, Ирина Бакина и другие актёры. Режиссёром продолжения выступила Надежда Степанова («Я умею вязать»).

Материалы по теме
Юмор на грани: почему «Кибердеревня» всё ещё феноменально притягивает
Юмор на грани: почему «Кибердеревня» всё ещё феноменально притягивает
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android