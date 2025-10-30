Скидки
В ФИФА 23 больше не работает онлайн — серверы выключили, нет подключения

EA отключила онлайн в FIFA 23
30 октября компания Electronic Arts отключила сетевые сервисы футбольного симулятора FIFA 23. Разработчики официально прекратили поддержку последней части серии футбольных симуляторов под эгидой ФИФА.

Фото: EA

Отключение серверов FIFA 23 означает, что геймеры больше не могут сыграть в онлайн-режимах с другими игроками, включая «Сезоны», «Кооп-сезоны», Ultimate Team и «Клубы профи». Ситуация затрагивает абсолютно все версии игры: на ПК, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Теперь в FIFA 23 можно играть только в одиночные режимы, включая Карьеру, быстрые матчи и турниры. Таким образом, сейчас EA поддерживает лишь три последние части серии: EA Sports FC 24, FC 25 и FC 26.

Комментарии
