В кинотеатрах России вышел боевик «Детка на драйве» с Тэроном Эджертоном

30 октября в России состоялась премьера «Детка на драйве» — нового боевика от студии Lionsgate. Картину можно посмотреть в кинотеатрах страны в привычном русском дубляже.

Интервью с актёрами и режиссёром о съёмках

«Детка на драйве» рассказывает историю бывшего заключённого Нейта, который отправляется в бега вместе со своей 11-летней дочерью Полли, которую едва знает. В этот раз за ним охотятся члены преступного мира, частью которого герой больше не хочет быть.

Главные роли в фильме сыграли Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»), Ана Софиа Хегер («Жизнь в деталях») и Джэми Бернадетт («Чикаго в огне»). Режиссёром выступил Ник Роулэнд («Наручники»).