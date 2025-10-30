Скидки
Системные требования Resident Evil 9: Requiem

Аудио-версия:
Компания Capcom опубликовала предварительные системные требования Resident Evil 9: Requiem на странице в Steam. Для запуска игры потребуется сборка с процессором Intel Core i5-8500 и видеокартой GTX 1660.

Для комфортной игры потребуется ПК с Intel Core i7-8700 и NVIDIA GeForce RTX 2060 Super. В Capcom также отказались от поддержки Windows 10, однако проект наверняка будет работать и на устаревшей версии ОС от Microsoft.

Минимальные системные требования Resident Evil 9: Requiem

  • Операционная система: Windows 11
  • Процессор: Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 5500 XT (8 ГБ)
  • Оперативная память: 16 ГБ

Рекомендуемые системные требования Resident Evil 9: Requiem

  • Операционная система: Windows 11
  • Процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 5500
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 ГБ) или AMD Radeon RX 6600 (8 ГБ)
  • Оперативная память: 16 ГБ

Полноценные системные требования Resident Evil 9: Requiem станут известны ближе к релизу — он состоится 27 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series. Экшен-хоррор выйдет с русской озвучкой.

