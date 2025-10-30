Звезда «Вампиров средней полосы» Ольга Медынич высказалась про вред Хэллоуина

Актриса Ольга Медынич, известная по «Вампирам средней полосы» и другим сериалам, недавно высказалась по поводу празднования Хэллоуина, который в России отмечать не принято.

По словам актрисы, в этом празднике нет ничего плохого. Более того, она покупает своему ребёнку атрибуты Хэллоуина, если у него есть такое желание.

Я отношусь вообще ко всем праздникам прекрасно. Если заменят на праздник урожая, то ничего страшного. Где наша не пропадала. Я очень спокойно к этому отношусь. Не могу сказать, что я его праздную, просто иногда ребёнок, если хочет, покупаю ему тыкву, зажигаю свечечки и какие-нибудь рожки. Любой праздник — это настроение. Ничего страшного в этом празднике нет, если ты к этому относишься с добром.

А увидеть Ольгу можно будет в последнем сезоне «Вампиров средней полосы», который стартует 1 ноября.