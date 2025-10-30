Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В кинотеатрах России вышел фильм «Мажор в Дубае» с Павлом Прилучным

В кинотеатрах России вышел фильм «Мажор в Дубае» с Павлом Прилучным
Комментарии

30 октября в России состоялась премьера фильма «Мажор в Дубае» — спин-оффа популярной франшизы. Ленту уже можно посмотреть в большинстве кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе Централ Партнершип. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

В новом фильме главный герой Игорь отправляется в Дубай, чтобы выручить друга Ваню. Тот, решив заработать на свадьбу, начинает заниматься криптовалютой и в итоге попадает в криминальную авантюру. Чтобы взять верх, мажору предстоит пройти через погони в дюнах и драки с финансовыми головорезами.

Главные роли в комедийном боевике сыграли Павел Прилучный и Павел Чинарёв. Режиссёром выступил Егор Чичканов («И снова здравствуйте!»).

Материалы по теме
Юмор на грани: почему «Кибердеревня» всё ещё феноменально притягивает
Юмор на грани: почему «Кибердеревня» всё ещё феноменально притягивает
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android