В кинотеатрах России вышел фильм «Мажор в Дубае» с Павлом Прилучным

30 октября в России состоялась премьера фильма «Мажор в Дубае» — спин-оффа популярной франшизы. Ленту уже можно посмотреть в большинстве кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе Централ Партнершип. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

В новом фильме главный герой Игорь отправляется в Дубай, чтобы выручить друга Ваню. Тот, решив заработать на свадьбу, начинает заниматься криптовалютой и в итоге попадает в криминальную авантюру. Чтобы взять верх, мажору предстоит пройти через погони в дюнах и драки с финансовыми головорезами.

Главные роли в комедийном боевике сыграли Павел Прилучный и Павел Чинарёв. Режиссёром выступил Егор Чичканов («И снова здравствуйте!»).