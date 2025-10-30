В кинотеатрах России вышел фильм ужасов «Шелби Оукс. Город-призрак»

30 октября в России состоялась официальная премьера фильма ужасов «Шелби Оукс. Город-призрак». Хоррор можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны в русском дубляже.

Хоррор рассказывает историю Мии, которая ищет свою сестру. Много лет назад родственница оказалась в заброшенном городе Шелби Оукс, после чего перестала выходить на связь. В этом месте границы между реальностью и потусторонним стираются, и теперь женщине предстоит столкнуться с демонами прошлого, которые не отпускают её семью.

Главные роли в проекте исполнили Кит Дэвид («Нечто»), Майкл Бич («Бездна»), Камилль Салливан («Эффект бабочки») и Робин Бартлетт («Остров проклятых»). Режиссёром и сценаристом выступил Крис Стакманн, известный американский обозреватель кино.