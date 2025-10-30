Скидки
Начались съёмки сериала «Цезарь» про «потомка» римского полководца

Аудио-версия:
Студия «ВАМ» и телеканал СТС объявили о старте производства сериала «Цезарь». Съёмки шоу займут несколько месяцев, после чего оно выйдет на телевидении и в онлайн-кинотеатрах. В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов.

Сюжет сериала расскажет про Гешу Коростылёва, который работает охранником в областной администрации и воспитывает дочь с женой Люсей. Жизнь героя резко меняется, когда Геша узнаёт, что его прадедушкой был полковник Цеза́рь. То, что ударение падает на другой слог, не смущает охранника, ведь он уже решил, что свой род ведёт от знаменитого римского полководца. Геша решает, что «потомку» легендарной личности нельзя жить как прежде, поэтому уходит из дома, встречает любовь в лице бизнесвумен Клеопатры и находит новое призвание — помогать деревенским.

Главные роли в сериале сыграют Михаил Трухин («Американец»), Екатерина Стулова («Домовенок Кузя») и Ольга Медынич («Мой папа не подарок»). Режиссёром выступит Илья Фарфель («Бедные Абрамовичи»).

