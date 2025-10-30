Скидки
Вышел восьмой эпизод сериала «Лихие» — второй сезон завершён

Вышел восьмой эпизод сериала «Лихие» — второй сезон завершён
30 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и Start состоялась премьера восьмой серии второго сезона сериала «Лихие». Таким образом, второй сезон официально завершился.

Сюжет шоу основан на реальной истории и рассказывает о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в России 1990-х. Во второй главе Павел и Женя отправляются в Москву, чтобы подстраховать Джема. Поездка в столицу оборачивается для героев настоящим испытанием их профессиональных навыков. Тем временем юный бизнесмен Ильяс сопротивляется криминальным группировкам в Хабаровске.

Главные роли в шоу исполняют Артём Быстров («Дурак»), Елена Николаева («Лёд 3»), Егор Кенжаметов («Оффлайн»), Савелий Кудряшов («Хоккейные папы»), Евгений Ткачук («Казнь») и другие актёры. Создателем проекта выступает Юрий Быков («Дурак»).

