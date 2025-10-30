Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Очень странные дела, 5-й сезон: дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер, сколько серий

Трейлер пятого сезона сериала «Очень странные дела» — премьера 27 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер пятого сезона сериала «Очень странные дела». Продолжение знаменитого мистического проекта выйдет в трёх частях: первая стартует уже 27 ноября и будет состоять из четырёх эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет пятого сезона продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Спустя полтора года после событий четвёртого сезона главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр куда-то исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хоукинсе карантин.

Пятый сезон станет для «Очень странных дел» большим финалом. Вторая часть пятого сезона выйдет 26 декабря, а финальный эпизод станет доступен 1 января — его покажут в кинотеатрах.

Материалы по теме
«Ведьмак» вернулся: о чём были первые три сезона сериала?
«Ведьмак» вернулся: о чём были первые три сезона сериала?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android