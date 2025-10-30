Трейлер пятого сезона сериала «Очень странные дела» — премьера 27 ноября

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер пятого сезона сериала «Очень странные дела». Продолжение знаменитого мистического проекта выйдет в трёх частях: первая стартует уже 27 ноября и будет состоять из четырёх эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет пятого сезона продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Спустя полтора года после событий четвёртого сезона главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр куда-то исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хоукинсе карантин.

Пятый сезон станет для «Очень странных дел» большим финалом. Вторая часть пятого сезона выйдет 26 декабря, а финальный эпизод станет доступен 1 января — его покажут в кинотеатрах.