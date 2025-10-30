Скидки
Хоррор «Зараза» с Лиамом Нисоном выйдет в России — большой трейлер

Хоррор «Зараза» с Лиамом Нисоном выйдет в России — большой трейлер
Компания «Кинопоиск» выпустила русский трейлер хоррора «Зараза». Картина выйдет официально в российском прокате весной 2026 года.

Видео доступно во VK-группе Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Сюжет ленты повествует о военной базе США, с нижнего уровня которой вырывается паразитический грибок. Он начинает захватывать разумы сотрудников комплекса, разрушая их тела. Главные герои — работники склада индивидуального хранения Тикейк и Наоми. Вместе с отставным специалистом по биологическому терроризму им предстоит спасти человечество.

Главные роли в «Заразе» сыграли Лиам Нисон («Заложница»), Джо Кири («Очень странные дела») и Джорджина Кэмпбелл («Меч короля Артура»). Режиссёром выступил Джонни Кэмпбелл — автор некоторых эпизодов сериалов «Мир Дикого Запада» и «Доктор Кто».

