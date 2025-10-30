Скидки
Мультфильм Три кота. Путешествие во времени (2025): дата выхода, где смотреть, трейлер

Трейлер спецвыпуска мультсериала «Три кота» — в кино с 11 декабря
Компании «НМГ Кинопрокат», «Студия Метрафильмс» и «СТС Медиа» представили трейлер мультфильма «Три кота. Путешествие во времени». Спецвыпуск знаменитого мультсериала выйдет в кинотеатрах 11 декабря.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Сюжет эпизода посвящен годовщине встречи мамы и папы из кошачьей семьи. Внезапно в научной лаборатории бабушки Изольды Коржик Компот и Карамелька случайно запускают в действие старый диван — он оказывается настоящей машиной времени. Герои начинают путешествовать по разным эпохам.

В спецэпизоде зрители увидят различные локации: от Средневековья до каменного века. Помимо самого юбилейного выпуска, в кинотеатрах покажут несколько новых серий знаменитого шоу.

