Трейлер спецвыпуска мультсериала «Три кота» — в кино с 11 декабря

Компании «НМГ Кинопрокат», «Студия Метрафильмс» и «СТС Медиа» представили трейлер мультфильма «Три кота. Путешествие во времени». Спецвыпуск знаменитого мультсериала выйдет в кинотеатрах 11 декабря.
Сюжет эпизода посвящен годовщине встречи мамы и папы из кошачьей семьи. Внезапно в научной лаборатории бабушки Изольды Коржик Компот и Карамелька случайно запускают в действие старый диван — он оказывается настоящей машиной времени. Герои начинают путешествовать по разным эпохам.
В спецэпизоде зрители увидят различные локации: от Средневековья до каменного века. Помимо самого юбилейного выпуска, в кинотеатрах покажут несколько новых серий знаменитого шоу.