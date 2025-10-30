Скидки
Вышел криминальный сериал «Амстердамская империя» со звездой «Людей Икс» Фамке Янссен

Аудио-версия:
30 октября состоялась премьера первого сезона сериала «Амстердамская империя». Все семь эпизодов криминального шоу уже доступны на стриминговом сервисе Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет сериала повествует о женщине по имени Бетти, которая узнаёт, что муж изменяет ей с местной журналисткой. Сначала героиня впадает в отчаяние, но потом берёт себя в руки и решает отомстить супругу, нанеся удар главному достижению его жизни — кофейной империи.

Главную роль в «Амстердамской империи» исполнила звезда фильмов «Люди Икс» Фамке Янссен. В сериале также сыграли Якоб Дервиг («Волк»), Элиз Шаап («Одни на каникулах») и Джейд Олиеберг («Возмездие»). Шоураннерами проекта выступили Пит Маттис, Нико Муленаар и Барт Уйтденхувен.

