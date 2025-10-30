Рынок аниме достиг рекордных $ 25 млрд — популярность жанра растёт

На выставке TIFFCOM выступила Ассоциация японской анимации. Согласно их отчёту, в 2024 году рыночная стоимость аниме-индустрии достигла свыше $ 25 млрд.

Подобного результата аниме-проекты достигли впервые в истории. Доходы индустрии за пределами Японии выросли на 26%, достигнув около $ 14 млрд, а внутренняя выручка увеличилась на 2,8% — до $ 11 млрд. Главный редактор отчёта ассоциации Масахико Хасегава заявил, что зарубежный рынок в наше время превышает доходы аниме в Японии.

Зарубежный рынок сейчас значительно превышает местные доходы, и этот разрыв будет только увеличиваться. Сегодняшний рост включает комплексные контракты, охватывающие прокат в кинотеатрах, стриминг, мерчандайзинг и права на проведение мероприятий.

Отчёт за 2025 год по прибыли аниме-индустрии будет готов в декабре. Учитывая, что фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» вошёл в топ-5 самых кассовых картин года, рыночная стоимость всех аниме-проектов может вырасти ещё больше.