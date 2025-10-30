Первый трейлер фильма ужасов «Крик 7» — премьера 27 февраля

Скидки
Крик 7 (2026): дата выхода, где смотреть, трейлер

Компания Paramount Pictures представила первый трейлер фильма ужасов «Крик 7». Картина выйдет в мировом прокате 27 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). В новом фильме вернётся героиня оригинальных частей — Сидни Прескотт.

Режиссёром «Крика 7» выступил Кевин Уильямсон — сценарист предыдущих фильмов серии. Главные роли вновь сыграли Нив Кэмпбелл («Дикость»), Кортни Кокс («Друзья») и Джасмин Савой Браун («Для людей»). В проект также вернулся исполнитель злодея из первого фильма Мэттью Лиллард («Скуби-Ду»).

Хороший хоррор с одним большим недостатком. Обзор «Чёрного телефона 2»
