Топ-10 самых популярных хорроров на Хэллоуин 2025 года — рейтинг JustWatch
Портал JustWatch составил рейтинг самых популярных фильмов ужасов этого сезона. Топ-10 был основан на данных о количестве просмотров хорроров на стриминговых сервисах в Хэллоуин 2025 года.
Первое место занял знаменитый фильм «Субстанция» 2024 года с Деми Мур и Маргарет Куолли в главных ролях. На второй строчке в рейтинге расположился «Два, три, демон, приди!» — популярный хоррор 2022 года от режиссёров братьев Филиппу. Третье место досталось классической зомби-ленте «28 дней спустя» от Дэнни Бойла.
Топ-10 самых популярных хорроров на Хэллоуин от JustWatch:
- «Субстанция» (2024).
- «Два, три, демон, приди!» (2022).
- «28 дней спустя» (2002).
- «Собиратель душ» (2023).
- «Меню» (2022).
- «Грешники» (2025).
- «Полночь с дьяволом» (2023).
- «Пэрл» (2022).
- «Нет» (2022).
- «Икс» (2022).
