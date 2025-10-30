Скидки
Фильмы ужасов на Хэллоуин 2025: Субстанция, Два, три, демон, приди, 28 дней спустя, Собиратель душ, Меню, Грешники

Топ-10 самых популярных хорроров на Хэллоуин 2025 года — рейтинг JustWatch
Портал JustWatch составил рейтинг самых популярных фильмов ужасов этого сезона. Топ-10 был основан на данных о количестве просмотров хорроров на стриминговых сервисах в Хэллоуин 2025 года.

Первое место занял знаменитый фильм «Субстанция» 2024 года с Деми Мур и Маргарет Куолли в главных ролях. На второй строчке в рейтинге расположился «Два, три, демон, приди!» — популярный хоррор 2022 года от режиссёров братьев Филиппу. Третье место досталось классической зомби-ленте «28 дней спустя» от Дэнни Бойла.

Топ-10 самых популярных хорроров на Хэллоуин от JustWatch:

  1. «Субстанция» (2024).
  2. «Два, три, демон, приди!» (2022).
  3. «28 дней спустя» (2002).
  4. «Собиратель душ» (2023).
  5. «Меню» (2022).
  6. «Грешники» (2025).
  7. «Полночь с дьяволом» (2023).
  8. «Пэрл» (2022).
  9. «Нет» (2022).
  10. «Икс» (2022).
О другом популярном фильме ужасов:
Хороший хоррор с одним большим недостатком. Обзор «Чёрного телефона 2»
