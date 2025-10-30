Скидки
Арк Райдерс (Arc Raiders) — как включить русский язык, русификатор, как включить русский перевод

Русский перевод в Arc Raiders случайно заблокировали: что делать
Аудио-версия:
30 октября состоялся релиз Arc Raiders — шутера от студии Embark. В день выхода пользователи столкнулись с проблемой: русский перевод недоступен в игре, хотя должен быть.

Проект официально запущен в российском Steam, но именно там отсутствует русский язык. Судя по всему, разработчики случайно заблокировали перевод. Пользователи уже смогли найти способ, как активировать русскую локализацию.

Как включить русский перевод Arc Raiders в Steam:

  • Выйти из игры и выбрать игру в библиотеке Steam.
  • Перейти в раздел« Свойства игры» по щелчку правой кнопки мыши — Общие — Параметры запуска.
  • В открывшемся поле необходимо ввести значение Culture=ru и сохранить параметры. После этого русский перевод появится в шутере.

Arc Raiders — эвакуационный шутер, события в котором разворачиваются в будущем, где власть над планетой захватил искусственный интеллект. Игроки берут на себя роль рейдеров, которые отправляются на вылазки на поверхность, чтобы добыть ресурсы и постепенно обустраивать свою базу. За создание игры отвечает шведская студия Embark, которая состоит из разработчиков шутера The Finals и бывших создателей серии Battlefield.

