По хоррору «Заклятие» снимут фильм-приквел с предысторией

Издание Variety сообщило, что компании Warner Bros. и New Line запустили в разработку новый фильм в серии хорроров «Заклятие». Предстоящая картина станет приквелом франшизы.

Сценарий напишут Ричард Найнг и Йен Голдберг — авторы сюжетов фильмов «Проклятие монахини 2» и «Заклятие 4: Последний обряд». Новая картина расскажет о ранних приключениях главных героев серии Эдде и Лоррейн Уоррен. Вернутся ли Патрик Уилсон и Вера Фармига к своим ролям, пока неизвестно.

Таким образом, франшиза «Заклятие» получит уже 10-й фильм, учитывая трилогию спин-оффов «Проклятие Аннабель» и дилогию «Проклятие монахини». Новую часть решили снять после успеха четвёртого фильма с подзаголовком «Последний обряд». При бюджете в $ 55 млн картина собрала в прокате порядка $ 500 млн, войдя в топ-6 самых кассовых фильмов ужасов. Лента завершила историю семьи Уоррен, поэтому авторы решили сосредоточиться на их предыстории.

