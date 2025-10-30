Рынок CS 2 стабилизировался после снятия трейд-банов на скины

Утром 30 октября в Counter-Strike 2 сняли недельные ограничения на обмен и продажу ножей и предметов тайного качества, купленных после обновления 23 октября. Тогда Valve добавила возможность крафта ножей, что вызвало рекордное падение стоимости скинов.

После снятия трейд-банов рынок отреагировал спокойно. Цены на часть редких предметов сначала немного снизились, но уже через полчаса вернулись к прежним значениям, а в некоторых случаях даже выросли. Например, AK-47 | Nightwish подешевел с $ 68,5 (~5400 рублей) до $ 49,5 (~3900 рублей), но сейчас стоит около $ 59 (~4700 рублей). Flip Knife | Doppler опустился с $ 381 (~30 тыс. рублей) до $ 336 (~27 тыс. рублей), а спустя час поднялся до $ 395 (~31 тыс. рублей).

По данным аналитических площадок, общая капитализация рынка скинов CS 2 сейчас составляет около $ 3,9 млрд — на $ 200 млн меньше, чем два дня назад, однако признаков обвала нет. Игроки отмечают, что торговая активность постепенно восстанавливается, а цены стабилизируются после октябрьского обновления.