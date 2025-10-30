Amazon отменила MMO-игру по «Властелину колец» — СМИ

Издание Insider Gaming сообщило, что компания Amazon отменит большую игру по вселенной «Властелина колец». По данным СМИ, об этом рассказал бывший разработчик Эшли Эмрайн, пост которого был удалён в соцсети LinkedIn.

Эмрайн заявил, что Amazon Games работала над двумя играми: поддержкой MMO New World и созданием проекта по «Властелину колец». Разработчик отметил, что проект обязательно понравился бы фанатам, но теперь его не выпустят из-за массовых сокращений в компании. В Amazon пока не прокомментировали данную информацию.

Я участвовал в сокращениях в Amazon Games, вместе с моими невероятно талантливыми коллегами, работавшими над New World и нашей молодой игрой «Властелин колец», которая вам бы очень понравилась. Всегда тяжело видеть, как такая сильная команда проходит через подобное — мне повезло работать с одними из самых опытных, креативных и добрых разработчиков, которых я когда-либо встречал.

О разработке ММО по «Властелину колец» стало известно в 2023 году. Тогда было анонсировано сотрудничество Amazon с Embracer Group, который ранее выкупил права на вселенную романа Дж. Р. Р. Толкина. В сентябре 2025 года СМИ сообщали, что студия Revenge сейчас работает над новой игрой по «Властелину колец», в которую планирует вложить около $100 млн правительственный фонд ОАЭ.