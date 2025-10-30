Скидки
В пятом сезоне «Очень странных дел» раскроют две главные загадки сериала

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у авторов знаменитого проекта «Очень странные дела» Мэтта и Росса Дафферов. Они рассказали о раскрытии главных загадок всего сериала в предстоящем заключительном сезоне.

По словам братьев Даффер, в пятом сезоне они расскажут больше о Уилле — персонаже, с похищения которого и начался сериал. Авторы отметили, что в прошлых сезонах они специально уделяли мало времени герою, чтобы в финале завершить его историю.

Поскольку история началась с Уилла и его исчезновения, казалось, чтобы замкнуть круг, она должна действительно закончиться в пятом сезоне. В последние пару сезонов мы не уделяли особого внимания Уиллу. Теперь же мы должны были многое исследовать с точки зрения его персонажа и сюжета.

Дафферы также заявили, что большая часть пятого сезона будет происходить в Изнанке — мистическом измерении, где обитают различные монстры. Шоураннеры сказали, что планировали раскрыть параллельный мир ещё в самом начале, но рады, что теперь удалось открыть завесу тайны полностью.

Пятый сезон «Очень странных дел» завершит историю фантастической картины о городке Хоукинс в штате Индиана. Финал выйдет на стриминговом сервисе Netflix в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января. Продолжение станет финалом для всего сериала, а заключительный эпизод будет идти более двух часов.

Большой трейлер финала «Очень странных дел»:
Трейлер пятого сезона сериала «Очень странные дела» — премьера 27 ноября
