Жуткий постер хоррора «Сын плотника» с Николасом Кейджем — премьера 14 ноября

Комментарии

Компания Magnolia Pictures представила жуткий постер фильма ужасов «Сын плотника». Премьера хоррора состоится 14 ноября.

Фото: Magnolia Pictures

Сюжет «Сына плотника» основан на Евангелии от Фомы. Главный герой — плотник из Древнего Египта, чей сын начинает проявлять мистические способности. Его новые силы представляют опасность не только для семьи, но и для окружающего мира.

Главную роль в хорроре исполнил знаменитый актёр Николас Кейдж («Собиратель душ»). В фильме также снялись Ноа Джуп («Аббатство Даунтон»), Айла Джонстон («Ход королевы») и Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая»). Режиссёром выступил Лотфи Натан — автор картины «До весны».

